L’ayatollah Khamenei salue les paroles émouvantes de l'épouse du fils du martyr Ismail Haniyeh

L'ayatollah Khamenei, après avoir visionné la vidéo, a salué le moral élevé et la résistance de la famille et a déclaré : «Elle a parlé avec des mots très significatifs et une déclaration très éloquente».

Dans cette vidéo, enregistrée à Gaza, la belle-fille de Haniyeh dit : «Avec des cœurs satisfaits du décret et du destin de Dieu, je pleure la mort d'un homme dont le nom est connu de la terre et du ciel, un homme dont le nom parle de lui-même. Il a rejoint les rangs des vrais et honorables moudjahidines et les rangs de ses fils martyrs avec ce sang précieux... Le martyr héroïque, le grand chef, nous ne disons rien d'autre que ce qui plaît à Dieu... Le chagrin est grand, mais notre consolation est qu'il s'agit d'un monde mortel et que nous nous retrouverons, si Dieu le veut, dans un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la terre, au revoir, chef de la nation».