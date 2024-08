L’assassinant d'Ismail Haniyeh renforce l'isolement politique des sionistes (ministre iranien des Affaires étrangères)

Les relations bilatérales entre les deux pays évoluent dans la bonne direction et nous espérons que le nouveau gouvernement iranien continuera à les développer et à les étendre, a déclaré Bagheri kani lors de sa rencontre avec le vice-ministre saoudien des affaires étrangères, Waleed al-Khuraiji, en marge de la réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Djeddah.

Le sous-secrétaire saoudien aux affaires étrangères, Waleed Al-Khuraiji, a salué l'initiative de la République islamique d'Iran de proposer la tenue d'une réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), soulignant que tous les pays qui ont participé à la réunion ont soutenu l'Iran dans sa condamnation de la récente agression du régime sioniste.

Al-Khuraiji a qualifié la réunion de Djeddah de bonne et de réussie dans le cadre des efforts conjoints des pays islamiques pour faire face à l'agression de l'entité israélienne.

M. Al-Khuraiji a souligné la position de principe de son pays, qui condamne tout acte terroriste et toute agression contre la souveraineté et la sécurité nationale des pays.

Le vice-ministre saoudien des affaires étrangères a déclaré que les relations bilatérales entre l'Iran et l'Arabie saoudite progressaient et que l'Arabie saoudite attachait une importance particulière à l'expansion de ces relations, exprimant son espoir de faciliter les affaires des pèlerins iraniens grâce à la coopération et à la compréhension entre les deux pays.

Au cours de la réunion, le responsable saoudien a mis l'accent sur la coopération avec la partie iranienne à cet égard.