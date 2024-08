Téhéran (IRNA)- Le président Masoud Pezeshkian et la Première ministre italienne Giorgia Meloni ont discuté par téléphone des moyens de renforcer les relations bilatérales, des questions régionales et internationales et des mécanismes visant à établir la paix, la stabilité et la sécurité.

L'appel téléphonique a eu lieu jeudi soir entre le président Pezeshkian et la première ministre italienne en sa qualité de présidente tournante du groupe des sept pays industrialisés (G7). Les deux parties ont discuté des moyens de promouvoir les relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales les plus importantes et des moyens d'instaurer la paix, la stabilité et la sécurité.