Le retard dans la réponse à l'agression israélienne est « une question purement tactique » (chef de l'Ansarullah)

Le crime commis par le régime sioniste en assassinant le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et le commandant du Hezbollah, Fuad Shukr, a eu un impact considérable sur la situation de la région, a déclaré Abdul-Malik al-Houthi jeudi après-midi.

Les derniers actes d'agression de l'ennemi ont visé les dirigeants et les dignitaires de l'Oumma musulmane, qui ont joué un rôle de premier plan en brandissant le drapeau de la lutte contre les ennemis de l'islam et des musulmans, a-t-il ajouté.

Le chef d'Ansarullah a déclaré que les récents assassinats avaient eu un impact significatif sur l'ensemble de l'Asie occidentale.

Les combattants des Brigades Al-Qassam mènent leurs opérations de manière efficace, cohérente et compétente", a noté M. Houthi.

Il a également salué la nomination de Yahya Sinwar en tant que chef politique du Hamas pour succéder à Haniyeh, déclarant que sa sélection unanime ne fait que confirmer que le front de résistance de Gaza est toujours déterminé à lutter contre le régime d'occupation israélien.

M. Houthi a déclaré que les représailles du Hezbollah après l'assassinat par Israël de son haut commandant Fuad Shukr dans la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth, étaient "inévitables".

L'ennemi israélien est dans un état de peur à la suite des récents assassinats de dirigeants de la résistance régionale, a-t-il déclaré.

Le chef d'Ansarullah a également déclaré que de hauts responsables iraniens avaient averti le régime israélien d'une "réponse sévère et définitive" à l'assassinat de Haniyeh, ajoutant que des contacts étaient pris et des messages relayés par les alliés d'Israël pour convaincre la République islamique de limiter l'ampleur de sa réponse.

Les tentatives visant à contraindre la République islamique d'Iran ont été accueillies avec une transparence totale de la part de Téhéran, car il s'agit d'une violation de sa souveraineté et de l'assassinat de son invité officiel. Les groupes de résistance au Liban, au Yémen et en Irak poursuivront leurs opérations, et les représailles contre l'agression du régime d'occupation sont inévitables et inéluctables", a noté M. Houthi.

M. Houthi a souligné que le retard dans la réponse à l'agression israélienne est "une question purement tactique". Il a également reproché à certains régimes arabes de collaborer avec le régime de Tel-Aviv et d'intercepter les missiles que les factions de la résistance lancent sur les territoires occupés par Israël.

M. Houthi a ensuite évoqué les opérations anti-israéliennes de l'armée yéménite, affirmant que les forces du pays ne luttent pas seulement contre le régime usurpateur, mais aussi contre un certain nombre de ses alliés occidentaux et arabes.

"Les forces yéménites ont tiré 16 missiles balistiques et un drone de combat tout au long de la semaine. Les opérations les plus remarquables ont été les frappes contre deux destroyers américains dans le golfe d'Aden et l'abattage d'un drone américain MQ-9", a déclaré le chef d'Ansarullah.

Il a ajouté que les unités navales yéménites avaient jusqu'à présent pris pour cible 177 navires marchands affiliés à Israël dans la mer Rouge.

"Parmi les résultats spectaculaires et exceptionnels de nos opérations, le port israélien d'Eilat a officiellement déclaré sa faillite, après une paralysie totale de l'activité commerciale et l'arrêt de la réception de navires et de conteneurs.

Après avoir réussi à empêcher les navires liés à Israël de naviguer dans les eaux de la mer Rouge, de la mer d'Arabie et du golfe d'Aden, la portée de nos opérations maritimes s'est considérablement élargie, a commenté M. Houthi.

Le chef d'Ansarullah a enfin appelé toutes les couches de la société yéménite à descendre dans la rue vendredi en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza, face aux offensives terrestres et aériennes incessantes d'Israël.