La nomination d'Al-Sinwar est synonyme d'espoir, d'unité et de force au sein du Hamas( Téhéran)

Cette évolution montre également le désespoir et l'échec de la politique de terreur, d'occupation et d'agression du régime sioniste et de ses partisans internationaux, a-t-il ajouté.



Toujours dans son message, adressé au nouveau chef du bureau politique du Hamas, Ali Bagheri, ministre des Affaires étrangères par intérim iranien a félicité Yahya Al-Sinwar pour son nomination à la tête du bureau politique. du Mouvement de Résistance Islamique Palestinien,Hamas, pour succéder au fier martyr et infatigable homme de la Résistance, Cheikh Ismail Haniyeh.



"Je prie pour votre santé, votre succès et votre autorité dans la voie de la réalisation des objectifs et des nobles idéaux de la nation palestinienne, qui est l'élimination de l'Occupation et la liberté totale de la Palestine et de la Ville Sainte et bien-aimée de Qods."



"Cette nomination, au moment critique actuel, est synonyme d'espoir, de cohésion, d'autorité et de victoire pour le mouvement Hamas, la nation héroïque de Palestine et l'axe de la Résistance, et exprime également le désespoir et l'échec de la politique de terreur, d'occupation et d'agression de régime sioniste et de ses soutiens internationaux."



"Aujourd’hui, grâce à la lutte engagée et héroïque de la chère nation palestinienne, en particulier les Gazaouis opprimés mais puissants, la question palestinienne est devenue une cause mondiale et la résistance est devenue une option stratégique."



"On espère de voire grâce à la nouvelle direction du mouvement Hamas, de la cohésion et de l'unité des combattants de la Résistance et de l'endurance légendaire de la nation palestinienne, la poursuite de la voie des dirigeants martyrs de ce mouvement et de la réalisation de victoires grandissantes politiques et militaire jusqu'à la réalisation de la phase finale qu'est la libération de toute la terre historique de Palestine, du fleuve à la mer, la formation d'un État palestinien indépendant avec pour capitale la noble Qods", a-t-il conclu.