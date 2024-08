JO de Paris 2024 : l’Iran monte au 20e rang du tableau des médailles

Selon le rapport de ce vendredi matin 9 août de l'IRNA, au terme de la 13ème journée des Jeux Olympiques de Paris les Etats-Unis occupent toujours le premier rang dans le classement des médailles avec 103 médailles, dont 30 d'or, 38 d'argent et 35 de bronze.

La Chine s'est classée deuxième avec 72 médailles, 28 d'or, 25 d'argent et 19 de bronze, et l'Australie s'est classée troisième avec 45 médailles, 18 d'or, 14 d'argent et 13 de bronze.

L'Iran monte au 20e rang du tableau des médailles.

De plus, le jeudi soir, en remportant 2 médailles d'argent et une autre d'or, l'Iran a pu obtenir un total de 6 médailles, dont 2 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, et a grimpé de 23 places pour se classer 20e au tableau des médailles.