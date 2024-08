Les crimes israéliens « une violation flagrante des droits et des libertés fondamentaux des Palestiniens »

Ali Bahreïni s’exprimant à l’occasion de la 113ème réunion du comité supervisant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a déclaré : « Malgré les sanctions susmentionnées imposées à l’Iran, de bonnes mesures ont été prises par la République islamique d'Iran en termes d'augmentation de la croissance économique et du développement, y compris dans les zones défavorisées et le soutien aux immigrés et aux ressortissants étrangers ».

L'ambassadeur d’Iran a également souligné les actions hostiles et les crimes du régime sioniste raciste et d'apartheid contre le peuple palestinien opprimé et sans défense assiégé dans la bande de Gaza (depuis 2007), et a qualifié les crimes perpétrés par le régime d’Occupation et d’apartheid israélien de « violation flagrante des droits et des libertés les plus élémentaires des Palestiniens. »

La République islamique d'Iran, à la tête d'une délégation de haut rang composée de représentants du Conseil islamique, de divers ministères, ainsi que de responsables judiciaires du Siège des droits de l'homme et du pouvoir judiciaire, a assisté à la 113ème réunion du Comité chargé de superviser la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui s'est tenue mercredi et jeudi (7 et 8 août) à Genève, il a assisté et défendu ses rapports périodiques de 20e au 27e devant ladite commission.

Le comité chargé de superviser l'élimination des formes de discrimination raciale est composé de 18 experts internationaux indépendants issus de différents pays et est chargé de surveiller la mise en œuvre des dispositions de la convention par les États membres.