Rencontre entre le ministre iranien des A.E. et son homologue somalien : Israël « une menace pour l'ensemble de la nation musulmane »

Ahmed Moalim Fiqi, ministre des Affaires étrangères de Somalie, a rencontré Ali Bagheri, son homologue par intérim iranien, en marge de la réunion du Comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique à Djeddah.

Lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères par intérim a salué l'initiative du gouvernement somalien d’avoir préparé la restauration des relations entre les deux pays et a souligné : « Nous pensons que les pays islamiques devraient renforcer leurs relations conformément aux intérêts et affinités communs pour faire face aux ennemis communs avant de souligner que Téhéran n’a aucune restriction pour élargir ses relations avec les pays africains.

Faisant référence aux crimes commis par l'ennemi sioniste au cours des dix derniers mois et au meurtre de personnes innocentes et non armées avec les armes américaines les plus avancées, le ministre des Affaires étrangères par intérim a souligné : « L'expérience a prouvé qu'Israël n'est pas seulement une menace pour le peuple palestinien, mais aussi une menace pour l’ensemble de la nation islamique, et les pays islamiques doivent exprimer et mener des actions politiques et pratiques contre une telle menace qu’est le régime d’Occupation et d’apartheid sioniste.

L'OCI a fermement condamné le meurtre par le régime israélien du leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans la capitale Téhéran.

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a publié un communiqué, mercredi 7 août, à l'issue d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue à Djeddah en Arabie saoudite à la demande de la République islamique d’Iran (RII) et de la Palestine.

« La puissance occupante illégale » est « entièrement responsable de l’attaque odieuse » qui a coûté la vie au leader du bureau politique du Mouvement de résistance islamique palestinien Hamas et à l'un de ses gardes du corps.

« Cette atrocité constitue un crime de guerre, une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies, une grave atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale de la RII », lit-on dans le communiqué de l'OCI, composée de 57 membres.