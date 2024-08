Gaza : Si les gouvernements islamiques avaient soutenu la Palestine en acte, les Palestiniens n'aurait pas été massacrés (Téhéran)

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Nasser Kanaani, réagissant sur sa page X à la non-invitation de l’ambassadeur israélien aux commémorations du bombardement atomique de Nagasaki par les Etats-Unis, et au boycott de cette cérémonie par les ambassadeurs des États-Unis, le Groupe des Sept et certains pays occidentaux (alliés du régime d’apartheid) a écrit : Si les gouvernements islamiques et les nations musulmanes, sur la base de leurs principes islamiques, humanitaires et obligation légale, soutenait de manière pratique et en acte la nation palestinienne opprimée et les habitants sans défense de la bande assiégée de Gaza, les citoyens palestiniens, les enfants et les femmes ne seraient pas massacrés par un gang meurtrier et criminel.

Le 9 août 1945, trois jours après l’attaque atomique d’Hiroshima, les Etats-Unis ont bombardé la ville de Nagasaki faisant 80 000 mille morts.

Le maire de Nagasaki qui a refusé d'inviter le représentant du régime sioniste à la triste cérémonie anniversaire des victimes de cette catastrophe atomique, a défendu sa décision.

Shiro Suzuki a jugé « regrettable » que les ambassadeurs américain et britannique et encore d’autres pays occidentaux refusent de participer à la cérémonie en raison de cette absence, ajoutant que sa décision vise à éviter d’éventuelles manifestations en lien avec le conflit à Gaza. « Nous voulons que la cérémonie se déroule sans heurts, dans un environnement pacifique et solennel», a-t-il ajouté.