La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique présente de nouveaux missiles de croisière indétectables et hautement explosifs

La force navale a reçu 2 640 systèmes de missiles, drones et autres équipements lors d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi en présence du commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami.

Parmi les livraisons figurent de nouveaux missiles de croisière qui échappent aux radars et sont dotés d'ogives très explosives, capables de causer de graves dommages et de couler des destroyers.

La livraison comprend également divers types de missiles à longue et moyenne portée, des drones de combat et de reconnaissance, des véhicules aériens sans pilote dotés de capacités de guerre électronique (GE), ainsi que des systèmes de guerre électronique.

Seuls 210 systèmes nationaux sur un total de 2 654 ont été exposés vendredi, car d'autres systèmes d'armes stratégiques n'ont pas pu être présentés pour des raisons de sécurité, a rapporté l'agence de presse Tasnim, ajoutant que ces systèmes représentaient certaines des armes anti-surface et sub-surface les plus avancées de la marine.

Dans le monde d'aujourd'hui, les nations doivent choisir entre devenir fortes et indépendantes ou céder aux pressions extérieures ; il n'y a pas de juste milieu, a déclaré le général Salami lors de l'événement, ajoutant : Les nations peuvent soit s'efforcer d'être fortes et libres, en se libérant du contrôle des puissances mondiales, soit opter pour le compromis et la soumission.

La mer est une vaste arène où convergent toutes les puissances militaires, ce qui en fait un point de rencontre essentiel pour les forces mondiales, a-t-il déclaré, notant que le combat et la défense navals représentent un niveau de guerre complet. La mer elle-même est un champ de bataille complet, et les puissances navales sont généralement autonomes dans tous les aspects du combat.

Les batailles navales sont "décisives", a-t-il souligné. "En mer, la vitesse est synonyme de puissance, ce qui permet de surpasser l'adversaire. La précision est cruciale ; le volume de feu est moins important que la précision. Vous devez être en mesure de détruire une cible d'un seul coup".

"Dans les opérations navales, l'utilisation de l'intelligence artificielle à tous les niveaux - des navires aux missiles, en passant par les défenses, les sous-marins et les mines - est un objectif crucial", a-t-il ajouté.