Le sang du martyr Haniyeh pour se venger durement des sionistes (commandant de la force Quds du CGRI)

Dans une lettre adressée au nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, le général Esmail Ghaani a présenté ses condoléances à Yahya Sinwar pour le martyre de l'ancien chef du politburo du Hamas.

Il a rappelé les propos du Guide de la révolution islamique selon lesquels l'Iran considère la vengeance du sang du martyr Haniyeh comme un devoir, soulignant qu'"il ne fait aucun doute que le sang du martyr Haniyeh influencera la dure vengeance du régime sioniste aux mains de la République islamique.

La lutte héroïque de vos frères de la résistance islamique intensifiera l'effet de cette punition et conduira à l'élimination de ce phénomène sinistre dès que possible, a déclaré M. Ghaani à Sinwar.

Le commandant de la Force Qods du CGRI a également félicité Sinwar pour son élection, déclarant qu'"en choisissant un dirigeant d'une logique différente, le Hamas a prouvé que son fier drapeau est entre les mains de quelqu'un qui a le plus d'influence sur le champ de bataille et qui est un moudjahid pour la cause d'Allah".