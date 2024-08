Deux journalistes et leurs familles tués lors d'un raid à Khan Younis

Selon les médias palestiniens, le journaliste Tamim Muammar de Palestine TV et son collègue d'Al-Aqsa TV, Abdullah Al-Sousi, sont tombés en martyrs avec un certain nombre de leurs enfants et de leurs proches lors de deux raids distincts sur Khan Younis, au sud de la bande de Gaza.

Le Syndicat des journalistes palestiniens a condamné le fait que l'occupation israélienne continue de s'en prendre aux journalistes, alors que le syndicat a recensé 137 crimes et attaques en juillet dernier, notamment le martyre de 9 journalistes et de 14 membres de leurs familles.

Dans une déclaration publiée par la "Commission des libertés" du syndicat sur le rapport de juillet, le syndicat explique que "les neuf journalistes sont tombés en martyrs à la suite de tirs de roquettes et d'obus par l'armée d'occupation ou du fait de bombardements directs par des drones", et que 14 membres des familles des journalistes, dont des mères, des fils, des épouses et des proches, sont tombés en martyrs dans le cadre d'un ciblage systématique des journalistes et de leurs familles, dont des mères, des fils, des épouses et des proches.

Le syndicat a ajouté que 5 journalistes ont été gravement blessés dans les membres, tandis que 4 autres ont été arrêtés, 8 ont été battus, 5 ont été agressés verbalement et 4 ont été menacés de mort sous la menace d'une arme.

Le syndicat a également recensé 10 cas de tirs directs sur des équipes de presse pour les empêcher de couvrir les événements, 16 cas où les équipes ont été exposées à des gaz et à des bombes assourdissantes, 9 cas de confiscation et de destruction du matériel de travail, ainsi que 4 procès militaires inéquitables et 3 cas d'interrogatoire.