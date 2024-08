Mission iranienne à l'ONU : Téhéran et Moscou ont conclu des accords de coopération stratégique à long terme

Selon l'IRNA, le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, s'exprimant ce vendredi,9 août, heure locale, en réponse aux questions des médias sur divers sujets à savoir, la livraison par l'Iran de missiles Fath à la Russie, l'entraînement des forces russes sur le sol iranien pour les missiles balistiques et coopération militaire entre Téhéran et Moscou, a déclaré : « L'Iran et la Russie ont des accords de coopération stratégique à long terme dans divers domaines, y compris militaire ».

Dans le même temps, le représentant de la République islamique d'Iran a souligné : « Légalement, l'Iran n'a aucune restriction ni interdiction sur l'achat ou la vente d'armes conventionnelles ». Mais moralement, l’Iran évitera de transférer jusqu’à la fin du conflit russo-ukrainien des armes, y compris des missiles, qui pourraient être utilisées dans le conflit avec l’Ukraine. »

Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe, est arrivé à Téhéran début août pour une visite de travail officielle et prévue avec à l'ordre du jour les relations bilatérales et les développements régionaux et internationaux.

Au cours de cette visite, il a eu un entretien avec le président de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian, Ali Akbar Ahmadian, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major général des forces armées iranienne.

Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, a annoncé dans une interview télévisée à la chaîne russe "Russia 24" que la coopération entre Téhéran et Moscou se développe à grande vitesse dans tous les domaines.

Choïgou a ajouté : "Lors de la réunion que nous avons eue avec Masoud Pezeshkian, le nouveau président iranien et le secrétaire du Conseil national de sécurité de la RII, nous avons discuté et échangé des opinions sur un large éventail de questions, y compris la situation en Syrie et au Liban. "

Il a également souligné l'incident tragique de l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran et a précisé que cette question ne pouvait être ignorée.

Choïgou a souligné que les questions liées au corridor de transport Nord-Sud avaient également été discutées lors de la rencontre.