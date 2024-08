Les bataillons Al-Qassam se disent prêts à exécuter les ordres d'Al-Sinwar

Abou Obeidah, porte-parole des Brigades al-Qassam, a déclaré dans un message l'allégeance de la branche militaire du Hamas à Yahya al-Sinwar, le nouveau chef du bureau politique du Mouvement de Résistance islamique de la Palestine, et s'est déclaré pleinement prêt à mettre en œuvre ses ordres.

Il a ajouté : Al-Qassam considère la nomination d'Al-Sinwar à la tête du bureau politique du Hamas et la succession du martyr Ismail Haniyeh comme une preuve du dynamisme de ce mouvement, de sa cohésion et de sa force, grâce à Dieu et à son aide .

Des sources d'information ont annoncé mardi soir 6 août que que le mouvement Hamas avait nommé Yahya al-Sinwar à la tête du bureau politique du mouvement.

Les analystes ont décrit Al-Sinwar comme un cauchemar pour les sionistes, car malgré 10 mois depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza, le régime d'Occupation sioniste n'a pas réussi à le localiser dans la bande de Gaza sous blocus .