Gaza : plus de 100 martyrs et des dizaines de blessés dans une frappe israélienne contre une école

Plus de 100 civils palestiniens ont été martyrisés et des dizaines d’autres ont été blessés, tôt ce matin, dans un raid israélien ciblant une école des déplacés dans le quartier de Daraj à l’est de la ville de Gaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Selon des sources locales, les avions de guerre de l’occupation ont pilonné une école, alors que les citoyens effectuent la prière d’Al-Fajr.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation israéliennes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza, par voie terrestre, aérienne et maritime, entraînant la mort de 39 699 citoyens, dont la plupart sont des enfants et des femmes, et blessant 91 722 autres, à un coût indéfini, avec des milliers de victimes toujours sous les décombres et sur les routes, sans accès aux ambulances ni aux équipes de secours.