Les canaux d’échange de messages entre l’Iran et les États-Unis ont toujours existé (Mission iranienne à l’ONU)

La Mission iranienne aux Nations Unies a déclaré, vendredi, en réponse à la question de savoir si l'Iran reporterait la réponse au régime israélien jusqu'aux pourparlers de la semaine prochaine sur le cessez-le-feu à Gaza, ainsi qu'aux canaux d’échange de messages existants entre l'Iran et les États-Unis : « L'établissement d'un cessez-le-feu durable à Gaza est notre priorité ; tout accord accepté par le Hamas sera accepté par nous. »

« Les canaux officiels directs et intermédiaires pour l’échange des messages entre l’Iran et les États-Unis ont toujours existé » a ajouté la Mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies.

Suite au martyre d’Ismaïl Haniyeh et à l’attaque terroriste et agressive du régime israélien contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a annoncé dans une lettre adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies: « Ce régime terroriste et ses partisans en sont responsables, la République islamique d’Iran n’hésitera pas à exercer son droit inhérent à la légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, pour une réponse décisive et immédiate. »