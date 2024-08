Le président iranien appelle les organisations internationales et les pays islamiques à faire tout leur possible pour mettre fin aux crimes sionistes

Pezeshkian a "condamné fermement", samedi, l'attaque brutale du régime israélien contre une école abritant des personnes déplacées dans l'est de la bande de Gaza, qui a tué plus de 100 civils.

Pezeshkian a déclaré : "Avec ce crime, le régime sioniste a une fois de plus révélé au monde sa véritable nature brutale". Il a ajouté que le régime israélien commettait ces actes génocidaires avec le soutien de défenseurs autoproclamés des droits de l'homme, c'est-à-dire de gouvernements et d'institutions qui prônent des négociations de paix et des cessez-le-feu tout en apportant un soutien illimité à ce régime brutal.

"Sur la base des enseignements des droits de l'homme, de la culture et de la vision islamiques, ils sont définitivement complices du régime tueur d'enfants dans tous ces événements amers par leur attitude de deux poids, deux mesures", a souligné le président iranien.

Il a déclaré que ces crimes découlaient de l'humiliation et du désespoir ressentis par les dirigeants criminels et brutaux du régime israélien face à la résistance de la population résistante de Gaza.

Pezeshkian a déclaré que le régime de Tel-Aviv commettait de tels crimes brutaux pour "dissimuler les crises internes et les inefficacités qui se sont répandues dans les territoires occupés et qui ont mis le gang sioniste criminel au bord de l'effondrement".

Il a souligné que l'attaque brutale d'Israël contre l'école d'Al-Tabi'in a laissé une nouvelle "tache honteuse" sur le sombre bilan du régime et a blessé les sentiments de toutes les "consciences éveillées et libres" du monde.

Le président iranien a exprimé sa profonde solidarité avec les familles endeuillées des martyrs et des victimes de cette tragédie et a présenté ses condoléances au peuple palestinien résistant et aux commandants et combattants de la résistance.