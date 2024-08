Investissements étrangers : l’Iran a enregistré le record le plus élevé l’année dernière

S’exprimant lors de la première réunion de simulation des ministres de l'économie et des finances des BRICS et de la deuxième conférence de simulation des ministres de l'économie et des finances de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Seyyed Ehsan Khandouzi a ajouté que l'Iran était en mesure d'attirer la confiance des différents pays malgré la pression des sanctions dont il est victime.

« Nous avons également établi le record le plus élevé en termes de volume et de poids des exportations non pétrolières », a-t-il fait savoir.

Ehsan Khandouzi a noté que le ministère iranien de l'Économie avait trois catégories de mesures dans son ordre du jour en faveur de la diplomatie économique et de l’extraversion économique.

« L'Iran a réussi à dépasser le record de toutes les années précédentes en termes de transit de marchandises, et à cet égard, le chiffre de 18,5 millions de marchandises a été enregistré, ce qui représente le montant le plus élevé de transit.

« De plus, au cours des quatre premiers mois de la nouvelle année, par rapport à la même période de l'année dernière, nous avons constaté une augmentation de 58 % du transit en provenance de l’Iran », se félicite encore le ministre iranien de l’Economie et des Finances, Ehsan Khandouzi.