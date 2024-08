Génocider les Palestiniens : Israël en a l’intention, dénonce Téhéran

Réagissant au drame de l’école d’Al-Taba'een dans le quartier Al-Daraj à l'est de la ville de Gaza, attaque qui, a tué au moins 100 Palestiniens, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri Keni, a écrit sur sa page X ce samedi soir 10 août 2024 : « Le dernier crime du gang criminel qui dirige la terre palestinienne occupée en attaquant une école qui servait d'abri et en tuant plus de 100 enfants et innocents en pleine prières collectives ce samedi tôt le matin, ne laisse aucun doute sur l'intention du régime sioniste de génocider les Palestiniens. »

Il a ajouté : La politique d’indulgence de la communauté mondiale contre le mal absolu qu’est l’entité criminelle sioniste n’est autre qu’accueillir la propagation du mal et nier toutes les normes et valeurs que nous connaissons en tant que civilisation humaine. »

Bagheri Kani a poursuivi : « Tous les gouvernements – en particulier musulmans – ont la responsabilité éthique et juridique commune de mettre fin au génocide et au massacre des Palestiniens. »

Le ministre des Affaires étrangères par intérim a ajouté : « Sans aucun doute, les gouvernements, en particulier les États-Unis, l'Angleterre et le Canada, qui fournissent un soutien financier, militaire et politique à l'entité occupante, agissent comme les forces motrices de cette machine meurtrière et génocidaire et, ils garantissent sans vergogne l’« impunité » au régime d’Occupation. Ainsi ils sont complices et partenaires des crimes commis contre la Palestine et les peuples de la région. Les peuples de la région et du monde n’oublieront jamais les crimes de la bande criminelle sioniste et de leurs complices », a-t-il conclu.