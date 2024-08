Gaza : Bagheri échange avec les ministres AE de Belgique, Pays-Bas, Indonésie

Le ministre des Affaires étrangères par intérim a déclaré : « Nous pensons que « l'impunité » du régime l'a rendu plus susceptible de commettre des crimes, et il est nécessaire que les pays islamiques prennent des mesures conjointes et coordonnées, avec un soutien pratique au peuple palestinien pour arrêter le génocide des Palestiniens à Gaza. »

Ali Bagheri Keni, ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran, a déclaré dans un message : « Lors d'une conversation téléphonique avec la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie concernant les dernières évolutions concernant les crimes du régime occupant. »

« Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre belge des Affaires étrangères, j'ai souligné que le régime sioniste a fait preuve d'une nouvelle série de barbaries dans la société humaine en tuant massivement des civils, des enfants et des femmes. », a annoncé le chef de la diplomatie iranienne.

Bagheri a également communiqué avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères sur la crise à Gaza.