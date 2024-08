Les défaites stratégiques subies par Israël depuis l’opération déluge d'Al Aqsa ne seront pas effacées (Kanani)

Les horribles crimes génocidaires perpétrés contre les Palestiniens en tout lieu et à tout moment ont révélé au monde entier l'identité terroriste de l'entité sioniste et le vrai visage inhumain des partisans de cette entité massacrante, et même la fausseté des slogans de défense des droits de l'homme répétés par les Etats-Unis et certains prétendants européens, a noté dimanche dans un poste sur X, Kanani.

La persistance du régime sioniste dans son intimidation, qui est directement et complètement soutenue par les Etats-Unis et certains pays occidentaux, est une indication de la peur de cette fausse entité du danger d'effondrement et de disparition, parce que l'atmosphère de la région et du monde a de plus en plus resserré l'étau sur Israël, la colère mondiale contre lui est de plus en plus grande, le sentiment de frustration parmi la société et les élites de l'entité est devenu plus enraciné, et la peur de l'avenir sombre et lugubre qui attend le régime et sa population occupée s'est élargie, a ajouté Kanani.

La victoire dans cette bataille inégale sera l'alliée du peuple palestinien authentique, historique et ancien ; adressons-nous à ce peuple opprimé, résistant et inébranlable. Soyons patients encore un peu, mais la victoire est proche, a promis le diplomate iranien.