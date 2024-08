La Chine soutient l'Iran dans la défense de sa souveraineté (ministre des affaires étrangères)

Téhéran (IRNA)- La Chine soutient l'Iran dans la défense de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa dignité nationale conformément à la loi, et soutient également les efforts de l'Iran dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales, a réitéré dimanche, le ministre chinois des affaires étrangères.

Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a réaffirmé lors d'un appel téléphonique avec le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, dimanche, que Pékin condamnait l'assassinat d'Ismail Haniyeh, l'ancien chef du politburo du Hamas, déclarant que Pékin considérait l'attaque comme une violation de la souveraineté de l'Iran et une menace pour la stabilité de la région. Le ministre chinois des affaires étrangères a également ajouté que l'assassinat de Haniyeh compromettait directement le processus de négociation d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ainsi que la paix et la stabilité régionales. Wang a ajouté que "la Chine soutient l'Iran dans la défense de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa dignité nationale conformément à la loi, et soutient également les efforts de l'Iran dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales". Le ministre chinois des affaires étrangères a également souligné que Pékin était prêt à maintenir ses relations étroites avec l'Iran.