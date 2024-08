La politique de deux poids deux mesures des États-Unis encourage Israël à commettre davantage de crimes (Président iranien)

Le président Pezeshkian a reçu dimanche un appel téléphonique du président du Conseil européen, Charles Michel, au cours duquel les deux parties ont passé en revue les relations entre l'Iran et l'Europe, les mécanismes de reprise des négociations sur l'accord nucléaire et la crise provoquée par les crimes de l'entité sioniste à Gaza et ses pratiques terroristes dans la région.

Le président Pezeshkian a déclaré que la République islamique d'Iran avait toujours soutenu la paix, la stabilité et la tranquillité dans le monde entier et pour tous les peuples, et qu'elle estime qu'il faut mettre un terme à toute opération qui met en péril ces valeurs, dans quelque partie du monde que ce soit.

Il a ajouté que l'application de deux poids deux mesures par les États-Unis et certains pays occidentaux a conduit le régime sioniste à faire preuve de plus d'audace et d'imprudence en commettant des assassinats et des crimes atroces à Gaza ainsi que dans les pays de la région et en mettant en danger la paix et la sécurité dans la région et dans le monde.

Commentant l'expression par le président du Conseil européen de son désir de reprendre le dialogue sur l'accord nucléaire, le président Pezeshkian a déclaré que la confiance et les intérêts mutuels sont la base de l'accord, ajoutant que si les deux parties adhèrent à tous leurs engagements et que la confiance est établie, alors, outre la relance de l'accord nucléaire, un dialogue sur d'autres questions bilatérales peut être entamé.

Le président a souligné la nécessité de consolider le système multipolaire dans le monde et a estimé que les politiques et les actions des États-Unis visant à exercer une pression sur les pays, y compris la République islamique d'Iran, et à les priver de tous leurs droits et intérêts, constituaient une tentative américaine de limiter la consolidation du nouvel ordre mondial et un obstacle à l'instauration de la stabilité et de la tranquillité dans le monde.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a exprimé son espoir d'entamer le processus d'interaction effective entre l'Iran et l'Union européenne sur la base d'intérêts mutuels et de surmonter les obstacles à une interaction bilatérale plus large, soulignant la volonté des pays européens d'améliorer le niveau de leurs relations avec l'Iran.

Concernant les événements à Gaza, Charles Michel a souligné la nécessité de respecter les droits de l'homme, d'arrêter les attaques, d'établir un cessez-le-feu, d'apporter une aide massive à la population de Gaza et de reconnaître officiellement un État palestinien indépendant.