Le Hezbollah vise le quartier général de l'ennemi israélien à Jatoun avec des dizaines de roquettes

La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé avoir bombardé avec des missiles le quartier général des forces de l’armée d’occupation dans la région de Jatoun, à l’est de Nahariya, a rapporte la chaîne Al-Manar.

Un communiqué publié par le média militaire de la Résistance a affirmé que le nouveau quartier général du commandement de la 146e division à Jatoun a été visé par des salves de roquettes

Et de souligner : « Ces tirs s’inscrivent dans le cadre de la riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre les villages du sud et les maisons des civils, en particulier dans la localité de Ma’roub, ainsi qu’en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa vaillante résistance ».

Des images diffusées immédiatement après le bombardement ont montré que les roquettes ont contourné les obstacles du Dôme de Fer, la plupart atteignant leurs cibles dans la région de Jatoun, à l’ouest de la Galilée, ce qui a provoqué des bruits violents dans la majeure partie du nord occupé et a déclenché un état de frustration et de panique parmi les colons.

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a précédemment menacé d’élargir la portée et l’ampleur du ciblage en réponse à toute expansion menée par l’occupation israélienne contre le Liban et les villages éloignés de la Ligne bleue.

Plus tôt dimanche, l’occupation a bombardé un domicile dans la localité libanaise de Maaroub, faisant des victimes parmi les civils.