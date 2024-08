L’Iran et la Chine insistent sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri a déclaré sur son compte X : « Lors d'une conversation téléphonique avec Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, j'ai discuté des derniers développements dans la région, y compris des actions du régime sioniste tueur d'enfants visant à étendre la portée des tensions au-delà de Gaza. »

« J'ai également souligné le droit légitime de l'Iran de riposter de manière appropriée et de recourir à la dissuasion pour assurer la stabilité et la sécurité de la région. »

« Lors de cette conversation téléphonique, les deux parties ont insisté sur la nécessité des efforts conjoints de la communauté internationale pour mettre fin à l'agression du régime sioniste et l’établissement un cessez-le-feu immédiat à Gaza. »

« Le ministre chinois des Affaires étrangères a soutenu les efforts juridiques de l'Iran pour défendre sa souveraineté et sa sécurité nationale et s'est déclaré prêt à entretenir des relations étroites avec l'Iran pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. »