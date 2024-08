Le pétrole prolonge ses gains

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 70 cents, soit 0,9%, à 80,36 dollars le baril à 1134 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 84 cents, soit 1,1%, à 77,68 dollars.

"Le soutien vient des données américaines meilleures que prévu de la semaine dernière, qui ont atténué les craintes d'une récession américaine", a déclaré Tony Sycamore, analyste des marchés chez IG.

"Il existe également une grande anxiété quant au moment où l'Iran pourrait chercher à venger l'assassinat par Israël des principaux dirigeants du Hamas et du Hezbollah. On a l'impression qu'il s'agit d'une question de "quand" et non de "si".

"Le marché attend toujours la réponse de l'Iran", a déclaré Warren Patterson, responsable de la recherche sur les matières premières chez ING.