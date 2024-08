Selon le droit international, l'Iran a le droit de répondre à l'agresseur (Président Pezeshkian)

Lors d’un entretien au téléphone avec le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, le président iranien, tout en saluant les positions du gouvernement du Vatican en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans le monde, il a appelé le Vatican à renforcer son rôle et ses consultations avec les forums internationaux et les organisations de défense des droits de l'homme afin de mettre immédiatement un terme aux crimes de l'entité sioniste à Gaza, de lever le siège de la bande de Gaza et de fournir une aide d'urgence à ses habitants.

Après 10 mois de guerre, et contre toute attente, malheureusement, les aspirations des peuples à forcer ce régime à arrêter les énormes crimes et massacres qu'il commet à Gaza n'ont reçu aucune réponse, mais à la lumière du soutien des Etats-Unis et de certains pays occidentaux, et de l'inaction et du silence des organisations internationales et de leurs positions laxistes, ils ont encouragé l'occupation à poursuivre ces massacres, ces exterminations et ces assassinats, a ajouté le président iranien.

Pour sa part, Parolin a transmis un message de félicitations du pape François au président Pezeshkian pour son éléction à la présidence de l'Iran, et a fait l'éloge des positions du nouveau président iranien sur l'engagement constructif avec les pays du monde et la promotion de la paix et de la stabilité internationales.

Tout en soulignant notre désir de développer les relations entre les deux pays, nous soutenons les positions de la République islamique d'Iran visant à élever le niveau de coopération, de collaboration et de coordination entre les pays de la région et du monde, a affirmé Parolin.

En ce qui concerne la situation en Palestine occupée, Parolin a souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des massacres contre les civils à Gaza et l'activation urgente d'un cessez-le-feu dans cette zone, "en tant que position clé déclarée par le gouvernement du Vatican".