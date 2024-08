Le président iranien appelle l’Europe à jouer un rôle efficace pour mettre fin à la guerre génocidaire à Gaza

Le président iranien Masoud Pezeshkian, lors d'une conversation téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz lundi, a souligné la nécessité d'éliminer les obstacles à la promotion des relations entre l'Iran et l'Europe. Il a déclaré que la paix, la stabilité et la sécurité régionales et internationales étaient au cœur de la politique étrangère de l'Iran.

Se référant à la guerre à Gaza, le président iranien a déclaré que le régime israélien violait tous les traités et règlements internationaux et poursuivait son génocide dans le territoire palestinien assiégé.

Pezeshkian a déclaré que les nations du monde attendaient des pays européens, et notamment de l'Allemagne, qu'ils jouent un rôle efficace pour mettre fin à la guerre génocidaire du régime israélien à Gaza au lieu de la soutenir.

"L'Iran ne succombera jamais à la pression, aux sanctions, à l'intimidation et à l'agression, mais se réserve le droit de répondre aux agresseurs conformément aux principes internationaux", a déclaré Pezeshkian.

Le chancelier allemand, quant à lui, a déclaré que Berlin souhaitait promouvoir les relations avec l'Iran dans tous les domaines.

M. Scholz a déclaré que l'instauration de la paix et de la sécurité dans la région figurait parmi les priorités de son pays. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à la campagne de mort, de destruction et de génocide menée par Israël à Gaza.