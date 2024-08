L'Iran et la Grande-Bretagne discutent des développements au Moyen-Orient

Lors d’une conversation téléphonique, lundi soir (12 août), le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président iranien Massoud Pezeshkian ont discuté des moyens d'établir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, ainsi que des moyens d'améliorer les relations entre les deux pays.

Le président iranien Pezeshkian a déclaré : « Le silence de la communauté internationale face aux crimes sans précédent et anti-humains du régime sioniste et le soutien de certains pays occidentaux à ce régime est une action contraire aux normes internationales et encourage la poursuite de la criminalité et menace la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. »

Notant que du point de vue de la République islamique d'Iran, la guerre n'est dans l'intérêt d'aucune partie, Pezeshkian a considéré la réponse punitive à l'agresseur comme un droit légitime des pays et une solution pour mettre fin au crime et à l'agression.

Le président iranien a également salué l'amélioration du niveau des relations entre les deux pays et le lancement des négociations nucléaires, et a considéré le respect de tous les engagements des parties comme une condition du succès de ces négociations.

Au cours de cette conversation, le Premier ministre britannique Keir Starmer a également souligné la nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza, et a demandé l’acheminement rapide de l'aide aux populations de la bande de Gaza.

Le Premier ministre britannique a annoncé la volonté de son pays d'élargir ses relations avec la République islamique d'Iran au cours de la nouvelle période, et a exprimé l'espoir que les nouveaux ambassadeurs des deux pays commenceront leurs missions le plus tôt possible.