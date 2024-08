L'Iran ne demande la permission à personne pour défendre sa sécurité nationale (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré, en réponse à la déclaration publiée par les trois pays européens, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, concernant les développements dans la région : « La déclaration de la Troïka européenne a été publiée alors que les crimes commis par le régime sioniste, y compris le génocide et les crimes de guerre contre la nation palestinienne sans défense, se poursuivent en raison de l'indifférence des pays occidentaux qui soutiennent ce régime. »

« La déclaration des trois pays mentionnés manque de logique politique, est complètement contraire aux principes et règles du droit international, et constitue une exigence extravagante, et constitue également un soutien pratique à l'origine des crimes internationaux et du terrorisme dans la région, ainsi qu'un encouragement pour les auteurs de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et le terrorisme » a-t-il ajouté.

Si les pays mentionnés recherchent réellement la paix et la stabilité dans la région, ils devraient, une fois pour toutes, s’opposer au bellicisme et à l’aventurisme du régime d’apartheid d’Israël et mettre immédiatement fin à la guerre contre Gaza.

« L’inaction des pays occidentaux et du Conseil de sécurité de l’ONU face à la brutalité du régime sioniste, ainsi que le soutien politique et militaire généralisé des gouvernements occidentaux à ce régime, sont la principale cause de la propagation de la crise dans la région. Et bien sûr, les partisans du régime israélien doivent être tenus responsables des crimes en cours à Gaza et en Asie occidentale. » a indiqué Kanaani.