Washington est le « principal partisan et promoteur du terrorisme » dans la région et dans le monde (Mission iranienne à l’ONU)

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a écrit lundi, heure locale, dans une lettre au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies concernant les accusations iranophobes américaines : « La présente fait suite à la réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 8 août 2024 ayant pour thème « Menace contre la paix et la sécurité internationales causée par des actes terroristes ». Au cours de cette réunion, le représentant des États-Unis d'Amérique, en réponse aux déclarations du représentant de la Fédération de Russie, en s'écartant de l'ordre du jour de la réunion, a proféré des accusations sans fondement, trompeuses et fausses contre la République islamique d'Iran concernant un prétendu soutien au terrorisme dans la région. »

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « Par la présente la République islamique d'Iran rejette et condamne fermement ces accusations sans fondement et le comportement irresponsable du représentant des États-Unis d'Amérique. »

Saïd Iravani a poursuivi : « Il est clair que les États-Unis d'Amérique, et non la République islamique d'Iran, sont le principal partisan et promoteur du terrorisme, tant à l’échelle régionale qu'au niveau international. Il est ridicule et embarrassant que les accusations des Etats-Unis d’Amérique contre la Républiques islamique d'Iran interviennent au moment où eux-mêmes, en tant que fervent partisan du régime israélien, soutiennent la campagne génocidaire en cours de ce régime d’Occupation et qu’ils ont fourni de grandes quantités d'armes aux sionistes qui continuent à terroriser et à tuer des Palestiniens innocents, notamment des enfants et des femmes, à prolonger l'effusion de sang et la terreur dans la bande de Gaza sous blocus (NDLR depuis 2007).

Le diplomate de haut rang iranien a poursuivi : « En outre, le soutien des États-Unis d'Amérique aux groupes terroristes répertoriés par les Nations Unies, tels que le Front al-Nosra, actifs dans les zones sous leur occupation en République arabe syrienne, constitue une violation flagrante des règles des Nations Unies, de la Charte, du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Sans oublier que les États-Unis d’Amérique sont le principal sponsor du terrorisme dans la région. Avec un bilan aussi sombre, les États-Unis ne sont pas en position d’accuser ou de faire la leçon aux autres membres des Nations Unies. »

Toujours dans sa lettre, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a demandé au chef du Conseil de sécurité d'enregistrer et de distribuer cette lettre en tant qu’un document au Conseil de sécurité.