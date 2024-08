L'Iran insiste sur la poursuite des efforts pour mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza (Bagheri)

Lors d’une conversation téléphonique, mardi matin (13 août), le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri ont discuté des relations bilatérales et des questions régionales.

Au cours de cette conversation, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, se référant à l'histoire des relations entre l'Iran et l'Italie, a jugé important de poursuivre les négociations en vue de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt mutuelle.

Faisant référence à la poursuite depuis dix mois des crimes sionistes à Gaza et à l'extension de la portée de la guerre à d'autres pays de la région, Bagheri a indiqué : « L'attaque du régime israélien contre l'ambassade de la République islamique d'Iran à Damas, l'attaque lâche contre un quartier résidentiel de Beyrouth et l'assassinat d'un invité officiel de la République islamique d'Iran sont des exemples clairs des efforts des sionistes pour étendre la portée de la guerre à d’autres pays de la région. »

Le chef de la diplomatie iranienne par intérim a ajouté : « Les récentes actions agressives du régime sioniste constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, du Liban et de la République islamique d'Iran, » soulignant que : « La République islamique d'Iran insiste sur son droit inhérent et légitime de prendre des contre-mesures, tout en poursuivant ses efforts pour mettre fin à l’agression israélienne contre Gaza. »

Lors de cette conversation téléphonique, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a insisté sur l'importance du renforcement des relations bilatérales et de la poursuite des négociations dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les développements dans la région, soulignant la nécessité de faire avancer la nouvelle initiative convenue par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis pour parvenir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu à Gaza.

Le ministre italien des Affaires étrangères a indiqué : « L'Italie exige de toutes les parties qu'elles fassent preuve de retenue pour contribuer à mettre fin à la guerre et à instaurer un cessez-le-feu à Gaza. »