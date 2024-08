Les efforts américains pour un cessez-le-feu sont une manœuvre pour couvrir l'agression et assurer la poursuite de la guerre d'extermination (Front populaire)

«La déclaration des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie affirmant qu'ils défendent l'occupation contre l'attaque iranienne reflète l'hypocrisie, la tromperie et le double langage, alors qu'ils ont fermé les yeux sur l'assassinat du dirigeant Ismail Haniyeh et l'attaque contre la souveraineté iranienne, et qu'ils sont restés silencieux sur les crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Nous appelons les personnes libres de l'Occident à intensifier la pression sur leurs gouvernements pour qu'ils mettent fin à cette partialité aveugle qui ne fait que contribuer à l'escalade de l'agression et à l'alimentation du conflit», indique le communiqué du Front populaire de libération de la Palestine.

Le FPLP a souligné que l'empressement de la résistance à répondre à toutes les initiatives des médiateurs était lié à son désir de mettre fin aux souffrances et aux crimes et massacres de l'occupation contre le peuple palestinien, notant que l'utilisation de ces négociations comme un outil pour couvrir et perpétuer la guerre d'extermination en fait un instrument de guerre et d'agression.

Le Front a souligné que ce qui est maintenant exigé des médiateurs est un arrêt complet des crimes de l'occupation et de la guerre contre le peuple palestinien avant d'entamer des négociations que l'occupation utilise comme couverture pour les massacres, car il est absurde que des négociations aient lieu alors que les crimes de l'occupation se poursuivent dans les abris, les écoles, les tentes de déplacés et les hôpitaux.

Ces négociations n'ont aucun sens tant que le gouvernement d'agression et les criminels de guerre n'ont pas donné un accord clair et déclaré à la formulation qu'ils ont présentée à l'origine et qui a été adoptée par le président américain Joe Biden.

Le Front a souligné que le fait d'ouvrir la porte à de nouvelles négociations, ou même de discuter de conditions nouvelles ou anciennes de la part des criminels de guerre du gouvernement d'occupation, "est complètement et totalement rejeté".