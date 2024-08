L'incursion faite par des sionistes dans la mosquée Al-Aqsa vise à accroître la tension ( Téhéran)

Selon l'IRNA, réagissant à cette énième provocation, Ali Bagheri a écrit sur X dans la nuit du mardi 13 août : L'incursion faite par certains ministres du faux régime israélien et de colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa est une violation flagrante des valeurs sacrées de l'Islam et des droits des musulmans du monde entier. C'est un acte de provocation visant à accroître les tensions et l’instabilité dans la région.

Il a ajouté : « Cet acte illégal et provocateur est condamné et mérite une réponse mondiale, en particulier de la part des États islamiques et des nations musulmanes.

Bagheri a précisé : La communauté internationale et les organisations internationales ont la responsabilité objective et immédiate de mettre fin aux actions barbares et aux violations des lois et réglementations internationales par le régime sioniste.