 Le régime israélien cherche à blesser les sentiments religieux du peuple palestinien et du monde musulman, dénonce Téhéran 

Kanani considère ces actions provocatrices comme un autre exemple clair de la volonté des sionistes de propager les tensions et les troubles dans la région.

Le porte-parole du ministère iranien Affaires étrangères a considéré cet acte ignoble comme un fait indéniable que les dirigeants du régime israélien cherchent à attiser le feu de leur bellicisme en blessant les sentiments religieux du peuple musulman de Palestine et du monde islamique.

Le porte-parole de l'appareil diplomatique s'est adressé aux États-Unis et à certains pays occidentaux qui soutiennent les criminels sionistes et leur a rappelé que s'ils étaient vraiment préoccupés par la sécurité et la stabilité de la région de l'Asie occidentale, ils freineraient les crimes du régime sioniste sans tarder et mettraient fin au génocide dans la bande de Gaza et aux aventures de ce régime rebelle en Palestine et au niveau régional.