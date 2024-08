S’exprimant lors d'une cérémonie organisée mardi à la mémoire d'Ismail Haniyeh, le chef du politburo du mouvement de résistance Hamas, qui a été assassiné dans la capitale iranienne, Téhéran, Bagheri kani a déclaré «la résistance palestinienne a pu se répandre dans le monde entier grâce à sa bravoure, son courage et son abnégation. L'opération "Déluge Al-Aqsa" a modifié de nombreux calculs et équilibres dans le monde. L'un d'entre eux a été la transformation de la résistance palestinienne en une résistance mondiale».

"Aujourd'hui, dans toutes les parties du monde, la résistance est mentionnée comme une solution efficace, et la résistance mondiale est donc devenue un discours politique dans l'arène politique", a-t-il ajouté.

Le haut diplomate a poursuivi en disant que le sang pur du martyr Haniyeh a renforcé la cause palestinienne dans le monde, soulignant que la résistance mondiale est devenue un fait indéniable.

Bagheri Kani, a qualifié Israël de "tumeur cancéreuse" établie et soutenue par les pays occidentaux dans la région pour semer la discorde et la guerre entre les pays musulmans.

"Le régime sioniste n'est pas une entité indépendante, mais une tumeur cancéreuse dans la région, qui est considérée comme une extension de la politique américaine et occidentale dans la région", a-t-il déclaré. "Ils veulent placer un noyau impur dans une région où les pays musulmans sont présents et créer des tensions, des discordes et des guerres entre eux.

Il a ajouté que "la préservation de l'existence du régime sioniste est un principe pour l'Occident, et le reste de leurs politiques est basé sur cette approche".