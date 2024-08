Iran : Nous n'avons pas participé et ne participerons pas à des négociations indirectes en vue d'un cessez-le-feu à Gaza

La mission permanente de l'Iran auprès des Nations unies a déclaré mardi : "Nous n'avons pas participé aux négociations indirectes sur le cessez-le-feu entre le Hamas et le régime, facilitées par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, et nous n'avons pas l'intention de participer à ces négociations".

Ce commentaire a été fait en réponse à des journalistes qui voulaient savoir si l'Iran participerait ou non aux négociations. Des pourparlers indirects entre le Hamas et le régime sioniste israélien sont prévus jeudi.