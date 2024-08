La guerre de 33 jours, symbole de la résistance libanaise contre les sionistes

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a félicité la noble nation, le gouvernement, l'armée et le mouvement de résistance du Liban, en particulier le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, pour la glorieuse victoire des combattants du mouvement de résistance islamique du Liban lors de la guerre de 33 jours en 2006, et l'a qualifiée de défaite historique et honteuse pour le régime d'occupation d'Israël.

La brillante victoire de la résistance islamique, qui a été réalisée dans l'ombre de l'unité, de l'amitié et de la solidarité du peuple courageux et résistant du Liban, a assuré la stabilité et la sécurité et est devenue une source de fierté pour le peuple libanais et la région, en particulier pour le Front de résistance contre le régime d'occupation d'Israël.

La guerre de 33 jours est devenue un symbole de la résistance et de l'autorité du peuple libanais contre le régime sioniste et restera toujours une grande victoire dans l'esprit des peuples de la région. La République islamique d'Iran a toujours été et sera toujours aux côtés de la nation et du gouvernement libanais et souligne une fois de plus sa détermination à renforcer et à développer des relations constructives entre les deux pays.