ONU : Aucun endroit à Gaza n’est sûr. Un cessez-le-feu est absolument nécessaire

Selon la journaliste d'IRNA, Rosemary A. DiCarlo, adjointe aux affaires politiques et de paix de l'ONU, a déclaré mardi, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité, à propos de Gaza et du bombardement israélien de l'école de Tabeen : « L'armée israélienne a frappé le campus de Tabeen. Selon des sources palestiniennes locales, des dizaines de Palestiniens ont été tués dont des femmes et des enfants. Et de nombreux autres, ont été blessés. »

DiCarlo a ajouté : « Le secrétaire général de l'ONU a condamné les pertes civiles continues à Gaza à la suite d'une autre attaque contre une école où des centaines de familles palestiniennes déplacées s'étaient réfugiées. »

« Aucun endroit n'est sûr à Gaza. », a déclaré l’adjointe du secrétaire général de l'ONU, « et pourtant les civils reçoivent toujours l'ordre de se rendre dans des zones de plus en plus réduites. Dix mois se sont écoulés depuis le début de la guerre et le risque d’une escalade des tensions régionales se fait plus que jamais sentir. »

DiCarlo a déclaré que les parties doivent mettre fin à toute escalade si l’on veut arrêter la progression vers un désastre plus grave.