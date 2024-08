Israël : Pression sur les centres de santé mentale / Achat et stockage de médicaments

Les sionistes ont du mal à stocker de la nourriture et des médicaments en raison de la crainte d'une attaque de l'Iran et du Hezbollah, et leur niveau d'anxiété mentale a augmenté. Dans un rapport, un site sioniste a admis que les centres fournissant des services de conseil et de psychothérapie subissent une pression supplémentaire en raison de la crainte d'une réponse généralisée du Hezbollah ou de l'Iran.

Selon ce site Internet, après qu'il soit devenu évident qu'une attaque de l'Iran et du Hezbollah était certaine, les centres de services psychiatriques de ce régime ont constaté une augmentation du nombre d'appels de colons sionistes.

Ce média a également souligné la forte demande des sionistes d'acheter et de stocker des médicaments et du matériel et des fournitures de premiers secours.