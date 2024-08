Médecine en Iran : Implantation de valve aortique (TAVI) à l’hôpital de Dezfoul

Dans une interview accordée lundi au Média Dezfoul, ce cardiologue a annoncé : "Le remplacement de la valvule aortique par méthode percutanée (TAVI) et en utilisant la technique d'angiographie sans nécessiter de chirurgie à cœur ouvert a été réalisé par moi-même et l'équipe qui l'accompagnait pour la première fois dans la province de Khouzestan."

Lorsque la surface d’ouverture de la valve aortique diminue, on parle de sténose aortique. C'est une maladie assez fréquente chez les personnes âgées.

Actuellement, la chirurgie conventionnelle est la procédure la plus utilisée. Elle comprend une ouverture de la cage thoracique et le remplacement de la valve aortique par une prothèse. Malheureusement, les personnes âgées ont souvent d’autres maladies rendant cette chirurgie du cœur dangereuse.

En alternative à la chirurgie à cœur ouvert, une technique a été développée et permet l’implantation d’une valve cardiaque par voie percutanée. Le terme percutané signifie que l’accès aux vaisseaux sanguins s’effectue à travers la peau.

La procédure TAVI permet le remplacement de la valve aortique par une intervention minimalement invasive et non par la chirurgie standard. Elle consiste à placer dans une toute petite ouverture (le plus souvent effectuée dans une artère de la jambe, mais s’il y a obstruction, dans la cage thoracique) une nouvelle prothèse qui écrase la valve aortique malade. De cette façon, la nouvelle valve prend le relais immédiatement.