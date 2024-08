Imam Khamenei : L'objectif de la guerre psychologique de l'ennemi dans l'arène militaire est de créer la peur

L’Imam Khamnei a déclaré : « Selon le Saint Coran, la retraite non tactique dans n'importe quel domaine, le domaine militaire ou le domaine politique, de la propagande et économique, entraînera la colère divine. »

Selon IRNA, le Guide suprême de la Révolution islamique a rencontré aujourd'hui à midi les responsables organisateurs du Congrès national des martyrs de la province de Kohguiluyeh et Boyer Ahmad, a fait référence à la ruse des ennemis de l'Iran qui créent une guerre psychologique et la peur pour forcer la nation iranienne de se retirer dans divers domaines.

Le leader de la révolution islamique a cité les martyrs et les combattants comme des éléments s'opposant à la guerre psychologique de l'ennemi et a ajouté : « Nous devons apprécier les jeunes qui se sont opposés à la guerre psychologique sans ressentir de peur ni se laisser influencer par les paroles des autres, et ce fait doit être reflété dans les œuvres, les productions artistiques, incarnées et maintenues vivantes. »

Soulignant la production d'œuvres journalistiques, culturelles et artistiques sur les martyrs et la Défense sacrée, y compris des livres et des films, de manière à créer des effets durables, notamment dans le style de vie du public et des jeunes, le leader a félicité les organisateurs de ce congrès et a déclaré : « [La culture du] Martyre et de sacrifice de la jeunesse d'une nation, est une grande potentialité et un soutien pour le progrès du pays, qui doit être préservé et empêché d'être déformé ou oublié. »