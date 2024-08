Le Hamas appelle à l'intensification de la résistance en Cisjordanie

Le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) pleure les cinq martyrs de la ville de Tubas, qui ont été tués par l'occupation au cours de son opération militaire en cours dans la ville et ses localités. L'intensification de l'agression et des incursions de l'armée d'occupation dans les villes et les camps de Cisjordanie, et l'escalade des meurtres, des assassinats, des arrestations et du harcèlement. Cela confirme que le gouvernement extrémiste sioniste poursuit ses plans criminels à l'égard de la Cisjordanie occupée, ce qui nécessite que toutes les composantes et tous les spectres de notre peuple palestinien fassent preuve d'un maximum d'unité, de solidarité et d'alignement derrière l'option de la résistance, afin de contrecarrer ces crimes, ces violations et ces plans fascistes, lit-on sur le message d’une déclaration publiée par le Hamas.

Le Hamas, tout en saluant la confrontation héroïque et l'affrontement que la résistance palestinienne, dirigée par les Brigades Al-Qassam, mène contre les forces d'occupation qui prennent d'assaut la ville de Tubas et la ville de Tamoun, nous appelons notre fière résistance et notre jeunesse révolutionnaire en Cisjordanie occupée à intensifier les opérations de résistance contre les soldats et les colons de l'occupation, partout sur notre terre occupée, jusqu'à ce que l'arrogance de cette occupation fasciste soit brisée et éliminée de notre terre et de nos lieux saints ».