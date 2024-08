L'Iran, invité au forum municipal des BRICS organisé par la Russie

Ce forum vise à faciliter l'échange d'expériences en matière de développement technologique, économique et social des territoires municipaux des États membres et de leurs partenaires.

L'événement devrait avoir lieu les 27 et 28 août à l'Expocenter, un centre d'exposition international à Moscou, selon le réseau de télévision des BRICS.

La Chambre de commerce et d'industrie de Moscou a annoncé que des délégations de 126 pays, dont l'Iran, ont été invitées à participer à l'événement. Le forum comprendra 13 domaines de travail et plus de 70 événements commerciaux.

Les discussions porteront sur la coopération entre les municipalités dans divers domaines, notamment l'économie, les technologies numériques, l'industrie, l'énergie, les infrastructures urbaines, les transports, l'environnement, les soins de santé, l'éducation, la science, la culture, les sports et le tourisme. En outre, l'événement sera accompagné d'une exposition à grande échelle, présentant les innovations et les développements en matière de gestion et de planification urbaines.