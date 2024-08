Trois martyrs et cinq blessés dans l'attaque du régime d’Occupation d'Israël au sud du Liban

Selon un rapport de l’IRNA, ce mercredi soir 14 août, citant la chaîne Al-Manar, le ministère libanais de la Santé vient d’annoncer qu'une personne a été tuée en martyr et une autre blessée dans une attaque aérienne du régime sioniste contre la ville de "Balida", au sud du Liban.

Selon le rapport d'Al-Manar, un drone du régime sioniste a également visé une voiture sur la place de Marjayoun, dans le sud du Liban.

Le ministère libanais de la Santé a également annoncé que deux personnes avaient perdu la vie et quatre autres ont été blessées dans l'attaque de Marjayoun, dont les états serait critique.

De plus, les drones du régime sioniste ont visé la ville d'« Eita al-Shaab » avec une attaque de missile.

D'autre part, le Hezbollah a publié aujourd'hui une déclaration affirmant que ses combattants ont ciblé la colonie sioniste de Kiryat Shmoune avec des roquettes Katyusha en réponse à l'agression du régime sioniste sur les villages du sud du Liban, en particulier le village d'Al-Abassieh et aux attaques contre les civils.

Selon l’IRNA, suite à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » menée par les groupes de Résistance palestiniens, le Hezbollah libanais, dans l’objectif d’engager une partie importante de l'armée sioniste dans le nord de la Palestine occupée (dite Israël) et de réduire la pression sur la Résistance sur le front de Gaza mène quotidiennement des opérations et des pilonnages lourds contre les positions de l’armée d’Occupation israélienne dans les profondeurs du territoire palestinien occupé.

Depuis le début des opérations du Hezbollah dans le nord de la Palestine occupée, un grand nombre de colons sionistes implantés dans cette région comme résidents ont été contraints de quitter leurs foyers.

D'autre part, les attaques continues du Hezbollah libanais au nord de la Palestine occupée pour défendre la Résistance de Gaza ont imposé de lourds coûts à ce régime dans tous les domaines, y compris économique et industriel, et la plupart des colonies et usines du régime sioniste dans les colonies du nord de la Palestine occupée, notamment dans le secteur agricole, ont été fermées et sont hors service.