Soutenu par Washington, Israël commet de plus en plus des crimes contre l'humanité

Dans un message qu'il a partagé sur son compte X le diplomate a écrit : « En 10 mois, le régime sioniste a tué 40 000 Palestiniens et citoyens palestiniens innocents, dont environ 15 000 enfants, dans la bande de Gaza et a blessé plus de 100 000 personnes. A cela s’ajoute des milliers de personnes enterrées et portées disparues sous les décombres. Malgré tous ces crimes les autorités américaines qualifient effrontément les Palestiniens et leurs groupes de Résistance de terroristes. Le gouvernement américain s’est même dit déterminé à défendre Israël contre les prétendus terroristes ! »

Le porte-parole de l’appareil diplomatique iranien s’attardant sur le fait que le gouvernement américain fournit un soutien financier, militaire et politique au génocide des Palestiniens avec une logique absurde et fausse, a souligné que le régime sioniste est un « régime terroriste raciste et d’apartheid » qui a été pleinement soutenu par l’Occident, en particulier le gouvernement américain, se livre depuis plusieurs décennies à des violations flagrantes et systématiques des droits fondamentaux, naturels et humains de la nation palestinienne et à un « crime contre l'humanité ».

« Il s'agit non seulement d'un scandale permanent et indélébile pour le gouvernement américain, mais aussi un dossier à l’échelle internationale avec la possibilité d'engager des poursuites judiciaires !