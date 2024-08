Gaza : arrestation de plusieurs espions du régime d’Occupation d’Israël

La chaîne panarabe qatarie Al Jazeera citant un responsable qui a requis l’anonymat a ajouté : « Les forces de sécurité de la bande de Gaza ont arrêté un certain nombre de personnes qui étaient en contact avec le régime israélien pendant la guerre génocidaire actuelle et qui coopéraient en matière de renseignement avec ce régime d’Occupation criminel. Ils font actuellement l'objet d'une enquête.

Selon Al Jazeera les forces du régime d'occupation israélien serré dans l’étau du bourbier de Gaza, ont multiplié leurs tentatives pour piéger les citoyens de Gaza afin de leur arracher par force des informations sur la Résistance palestinienne.

Il a souligné que les responsables du régime d'apartheid israélien ont contacté un certain nombre de personnes et les ont menacées de bombarder leurs maisons et de tuer leurs membres de famille si elles ne coopéraient pas avec eux.

Il a déclaré que le régime d'occupation israélien use et abuse à des fins criminels les noms des organisations humanitaires pour collecter des informations et faire chanter les citoyens dans un contexte de famine et de conditions humanitaires désastreuses qu’il y a provoqué pour éliminer les Palestiniens de cette enclave assiégée depuis 2007.