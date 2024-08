Fédération internationale des journalistes : accuser les journalistes de Gaza de « terrorisme » met leur vie en danger

Cette fédération a souligné : La confrontation d'Israël avec les médias et sa référence à la complicité des journalistes gazaouis avec le terrorisme mettent leur vie en danger.

À cet égard, le Comité de soutien aux journalistes palestiniens a condamné l'action du régime sioniste visant à détruire l'image des journalistes palestiniens en leur attribuant des accusations sans fondement de terrorisme.

Ce comité a également déclaré : Les actions du régime sioniste consistant à accuser les journalistes mettront leur vie en danger et affaibliront la confiance de l'opinion publique dans les médias.

Le Comité de soutien aux journalistes palestiniens a souligné que le régime sioniste devrait mettre fin à la propagande visant à détruire l'image des journalistes et permettre une enquête internationale indépendante sur leur assassinat à Gaza.

Ce comité a souligné : Le régime israélien doit mettre fin à ses alllégations non prouvées selon lesquelles les journalistes martyrs par le régime sioniste étaient des terroristes.