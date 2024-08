Le silence sur la brutalité sioniste rend ce méchant encore plus vicieux et cruel (Bagheri kani)

M. Bagheri et la ministre japonaise des Affaires étrangères, Kamikawa Yoko, ont discuté des relations bilatérales et d'importantes questions régionales, en particulier des crimes et du génocide sionistes à Gaza, lors d'un appel téléphonique jeudi.

Bagheri a évoqué l'échange continu de délégations diplomatiques entre Téhéran et Tokyo, en particulier la visite du représentant spécial du Premier ministre japonais et sa participation à la cérémonie d'investiture présidentielle, comme une indication des relations fortes et profondément enracinées entre les deux pays.

Selon le ministre iranien, le bombardement de cibles civiles, y compris la destruction d'écoles, de mosquées, d'hôpitaux et d'autres infrastructures et installations urbaines, et le meurtre cruel de civils à Gaza depuis plus de dix mois constituent un exemple clair de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide de Palestiniens par le régime sioniste.

Il a ajouté que la principale raison de cette situation intolérable est, d'une part, l'aide apportée par les États-Unis et certains autres pays occidentaux au gang criminel de Tel-Aviv et, d'autre part, le silence et l'irritation de certains autres pays occidentaux face aux crimes flagrants commis par cette entité raciste.

Le ministre des affaires étrangères par intérim a critiqué la position de soutien de l'Occident lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a empêché le Conseil de s'acquitter de sa mission consistant à traiter et à dissuader efficacement les auteurs de violations de la sécurité et de la stabilité internationales, à savoir le régime sioniste, en déclarant que l'expérience a montré que le silence sur la brutalité militaire et sécuritaire des sionistes rend ces derniers encore plus téméraires et cruels.

La ministre japonaise des affaires étrangères s'est dit préoccupée par l'escalade dans la région de l'Asie occidentale et a déclaré qu'il était dans l'intérêt de toutes les parties de désamorcer la situation et d'apaiser les tensions.