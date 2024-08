Vague de jeunes pèlerins iraniens en route pour Karbala

Téhéran (IRNA)- Le directeur général de la technologie et de l'information de l'Organisation du pèlerinage a déclaré que sur les 2,5 millions de pèlerins qui se sont rendus en Irak depuis le début du mois de Muharram, environ 211 500 ont entre 12 et 18 ans, 394 000 entre 18 et 30 ans et plus de 823 000 entre 30 et 45 ans. Cela représente plus de 60% de la population des pèlerins qui ont été déplacés.

Mehran Farshid, dans une interview accordée à l'IRNA, a indiqué qu'à ce jour, environ 2,5 millions de pèlerins iraniens ont traversé les frontières terrestres et aériennes pour se rendre en Irak afin de participer à la cérémonie sacrée de l'Arbaeen de l'imam Hussein. Il a noté que 211 553 pèlerins (8,44 %) sont âgés de 12 à 18 ans, tandis qu'environ 394 500 pèlerins (15,74 %) qui se sont rendus à Karbala sont âgés de 18 à 30 ans. Il a ajouté que, sur le nombre total de pèlerins ayant voyagé en Irak, 3,3 % (82 741 pèlerins) sont âgés de moins de 7 ans, et 0,95 % (moins de 1 %) (23 742 pèlerins) sont âgés de plus de 85 ans. Le directeur général des technologies de l'information de l'Organisation du pèlerinage a déclaré que sur les 2,5 millions de pèlerins iraniens qui se sont rendus en Irak pour l'Arbaeen de l'Imam Hussein, environ 1 601 623 sont des hommes et le reste des femmes. Environ 2,4 millions ont franchi les frontières de Shalamcheh, Chazzabeh, Mehran, Khosravi, Basmachi et Tamarcheen, et plus de 100 000 se sont rendus à Nadjaf et à Bagdad par avion. Chaque année, des millions de personnes venues du monde entier, en particulier d'Iran, se rendent à pied de différentes villes à Karbala, en Irak, pour se recueillir sur la tombe de l'imam Hussein (P), le troisième imam chiite, le quarantième jour après son martyre.